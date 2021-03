JET Tankstellen in Deutschland erhalten DHL Packstation

Neue Poststationen werden getestet

Wie die Deutsche Post DHL Group heute per Pressemeldung bekannt gegeben hat, können noch im Februar an 20 Standorten in Nordrhein-Westfalen neue Poststationen genutzt werden. Der Test der vorerst 20 Poststationen in Nordrhein-Westfalen findet sowohl in städtischen als auch in…16. Februar 2021 JETZT LESEN →