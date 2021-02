Neue Poststationen werden getestet

Wie die Deutsche Post DHL Group heute per Pressemeldung bekannt gegeben hat, können noch im Februar an 20 Standorten in Nordrhein-Westfalen neue Poststationen genutzt werden.

Der Test der vorerst 20 Poststationen in Nordrhein-Westfalen findet sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten statt, darunter zum Beispiel Köln, Aachen und Euskirchen. Die neuen Automaten werden mit Touchscreen bedient und haben neben einem integrierten Briefkasten zwischen 18 und 106 Paketfächer für den Paketversand und -empfang.

Auch Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen girocards, mit Visa- und Mastercard sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist laut Pressemeldung nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden und erfordert – mit Ausnahme des künftig angebotenen Paketempfangs – keine zusätzliche Registrierung. Weiter heißt es:

Mit dieser ersten Testphase erhofft sich die Deutsche Post DHL nützliche Rückmeldungen ihrer Kunden. Anschließend wird der Automat auf Basis dieser Rückmeldungen weiter verbessert und das Leistungsspektrum möglicherweise noch erweitert. Zudem wird dann entschieden, in welchem Umfang und an welchen Standorten die Poststation künftig zum Einsatz kommt.

