Juice Watch: Batteriestand von iPhone und Apple Watch im Blick

Die App Juice Watch ermöglicht es auf unkomplizierte Art und Weise, den Batteriestand eines iPhones und einer Apple Watch im Blick zu behalten.

Die App kann dabei unter anderem den Batteriestand des gekoppelten iPhones in einer Komplikation auf Apple Watch und den Batteriestand der Watch auf dem iPhone anzeigen. Auch ist es möglich, sich eine Benachrichtigung auf das iPhone senden zu lassen, wenn die Apple Watch aufgeladen wird und über – je nach Konfiguration – 50 bis 95 % geladen wurde.

Außerdem klappt das auch in die andere Richtung. Man erhält also eine Benachrichtigung auf die Apple Watch, wenn das gekoppelte iPhone aufgeladen wird und mindestens 50 bis 95 % erreicht wurden. Auch können Benachrichtigungen über einen niedrigen Batteriestand eingerichtet werden.

Juice Watch ist für eine Vielzahl von Komplikationen verfügbar, sodass die App in zahlreichen Watchfaces integriert werden kann. Auch kann der Batteriestand des iPhones und der Apple Watch in derselben Komplikation angezeigt werden. Ganz in Echtzeit sind die angezeigten Werte dabei nie. Sie werden etwa alle 5 bis 60 Minuten aktualisiert. Hilfreich kann die App aber dennoch sein.

Es gibt zwar auch In-App-Käufe, die ermöglichen aber nur das Icon und den Benachrichtigungston zu verändern. Die App kann also in vollem Umfang zum Preis von – leider recht teuren – 7,99 Euro genutzt werden. Der Preis schwankt aber erheblich. Ich konnte sie dieser Tage kostenfrei ergattern, es lohnt sich also eventuell mal eine Weile den Preis zu beobachten.

