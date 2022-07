Kaufland und EDEKA stärken Bio-Offensive

Am heutigen Tage haben gleich zwei Handelsunternehmen den Ausbau ihrer Bio-Offensive verkündet: Kaufland und EDEKA.

Die neue Fachhandelsmarke NATURKIND, die vom EDEKA-Verbund als Bio-Mehrwertmarke konzipiert wurde, steht demnach nicht nur den Vertriebsformaten NATURKIND-Märkte, NATURKIND-Welten, EDEKA, Marktkauf, BUDNI und Netto Marken-Discount zur Verfügung, sondern ist auch für interessierte Händler im In- und Ausland grundsätzlich geöffnet.

NATURKIND-Bio-Produkte stammen „zu 100 Prozent aus ökologischer Landwirtschaft“. Einige Artikel tragen weitere Nachhaltigkeitssiegel wie FAIRTRADE. Mit Produkten wie Snacks, Basmatireis, Mozzarella oder Espresso soll das NATURKIND-Sortiment bis Ende des Jahres „rund 100 Produkte“ umfassen.

Kaufland-Partnerschaft mit Bioland

Um die Auswahl an Bio-Artikeln in Zukunft auszubauen, hat Kaufland mit dem Bioland e. V. einen Markennutzungs- und Kooperationsvertrag geschlossen. Hinter dem Bioland-Verband stehen über 8.700 Betriebe aus der Bio-Landwirtschaft, -Imkerei und dem Weinbau in Deutschland und Südtirol, die nach den Bioland-Richtlinien wirtschaften.

Der Ausbau des Bio-Sortiments ist nach Unternehmensangaben Schwerpunkt der Unternehmens- und Nachhaltigkeitsstrategie von Kaufland. Inzwischen umfasst das Bio-Sortiment bei Kaufland bis zu 3.300 Bio-Artikel. Unter der Eigenmarke K-Bio werden zukünftig auch Produkte mit Bioland-Zertifizierung zu finden sein. Ein ähnliches Konzept kennt man bereits von Lidl.

Kaufland verpflichtet sich obendrein mit dem geschlossenen Vertrag zur Einhaltung von „Fair-Play-Regeln“ und einem Ombudsverfahren zur Konfliktlösung in der geschäftlichen Zusammenarbeit mit Bioland-Lieferanten. Auch die Zahlung fairer Erzeugerpreise, die finanzielle Förderung von Bioland-Entwicklungsprojekten und der gesicherte Absatz von Umstellungs-Ware sind von Kaufland einzuhaltende Vertragsbestandteile.

