Audioguide: So will euch Kaufland beim Einkauf helfen

Kaufland hat heute in Essen-Nordviertel den „Kaufland Marktführer“ vorgestellt. Mit diesem Audioguide können sich Kunden von „Einkaufsexperten“ und prominenten Stimmen durch Teile des Sortiments führen lassen.

Die Audio-Geräte können an der Kundeninformation ausgeliehen werden und funktionieren ähnlich wie in Museen. An unterschiedlichen Stationen in der Filiale werden die entsprechenden Inhalte abgerufen. Dabei wurden drei Routen konzipiert: Die Themenwelten umfassen „Frische und Familie“, „Nachhaltig und bewusst“ und „Süßes und Besonderes“.

Gesprochen wird der Audioguide von Ernährungswissenschaftlerin Dr. Alexa Iwan, „Nachhaltigkeitsexpertin“ Anna Schunck, Back-Influencerin Kikis Kitchen sowie den Synchronsprechern Ulrike Stürzbecher und Sasha Rothermund. Ulrike Stürzbecher ist die deutsche Synchronstimme von Jennifer Aniston und Kate Winslet, Sasha Rothermund von Benedict Cumberbatch und Omar Sy.

Den Hör-Service gibt es bis 1. Juli 2020 exklusiv in der Kaufland-Filiale am Bertold-Beitz-Boulevard. Im Juli haben dann Kaufland-Kunden in Hemmingen bei Hannover die Möglichkeit, den Marktführer testen.

Persönliche Meinung? Das Ganze ist sicherlich eine nette Werbeidee und gerade für ältere Nutzer eventuell interessant. Ich frage mich nur, warum man das Feature nicht auch direkt in die Kaufland-App implementiert.

