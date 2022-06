Kehre zum Instinkt zurück: Nothing Phone 1 kommt im Juli

Na dann wollen wir doch mal schauen, ob Carl Pei nach dem Ausstieg bei OnePlus weiterhin gute Smartphones planen kann. Das erste Produkt von Nothing war ein Kopfhörer. Der ist durchaus gut, aber abgesehen vom Design hebt er sich nicht ab.

Das zweite Produkt wird das Nothing Phone 1 sein, welches am 12. Juli vorgestellt wird. Wir haben vor ein paar Tagen schon erfahren, dass es im Juli kommt und wohl um die 500 Euro kosten wird. Damit dürfte man eher in der Mittelklasse angreifen.

Nothing hat mit dem Motto „Return to Instinct“ zu einem Event kommende Woche geladen, welches auch live übertragen wird. Wir werden berichten. Mal schauen, ob man den Hype erfüllen kann oder am Ende nur ein normales Android-Smartphone geplant hat. Ich bin noch etwas skeptisch, lasse mich allerdings gerne überraschen.

