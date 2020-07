Kein Tempolimit: Union ist sich einig

In Deutschland wird immer wieder ein Tempolimit für die Autobahnen gefordert, doch das wird es mit der Unionsfraktion nicht geben. Die ist sich einig: Es wird kein generelles Tempolimit geben. Wobei die Vergangenheit schon gezeigt hat, dass diese Einigkeit schnell kippen kann. Zumindest jetzt ist das der Fall.

Dieser Tweet ist sicher auch schon ein kleiner Vorgeschmack auf den kommenden Wahlkampf 2021. Mit so einer Haltung verspricht man sich bei der Union sicher die ein oder andere Wählerstimme, das sollte man nicht vergessen. Es teilen nicht alle in der Union diese Meinung, aber man vertritt sie nach außen.

Tempolimit regelt sich wohl bald selbst

Persönliche Meinung: Es gibt aktuell wichtigere Themen, da ist so eine Aussage meiner Meinung nach eigentlich unnötig. Wozu eine Diskussion starten, die sich in ein paar Jahren sowieso erledigt hat. Der erste Hersteller hat bereits ein eigenes Tempolimit eingeführt, weitere werden sicher in Zukunft noch folgen.

Außerdem steht die Elektromobilität an und Elektroautos machen zwar Spaß beim Beschleunigen, sind aber nicht effizient auf der Autobahn. Da fährt man in der Regel von alleine etwas langsamer, um mehr Reichweite zu haben. Den Aspekt mit der Sicherheit ignoriert die Unionsfraktion leider, was schade ist.

Die #Grünen fordern, dass eine generelle Geschwindigkeits-Begrenzung von 130 km/h auf Autobahnen gelten soll. Wir als Unions-Fraktion bleiben dabei: Mit uns gibt es kein generelles #Tempolimit auf Autobahnen! pic.twitter.com/vMBG12EQSk — CDU/CSU (@cducsubt) July 14, 2020

