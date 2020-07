Tesla: Neues Elektroauto aus Deutschland?

Elon Musk war mal wieder aktiv auf Twitter unterwegs und nachdem bekannt wurde, dass sich Volvo ein Model Y hat importieren lassen, um es genau zu untersuchen, meldete er sich zu Wort. Der CEO von Tesla gab an, dass das deutsche Model Y das sein soll, welches man genau untersuchen muss.

Das Model Y, welches in der Gigafactory in Deutschland gebaut werden soll, wird laut Elon Musk eine „Revolution“ bei der Karosserietechnik. Ich fände es ja schon ausreichend, wenn die in Deutschland produzierten Modelle endlich die Qualität liefern würden, die man von Autos in dieser Preisklasse kennt.

Tesla: Kommt ein kompaktes Model Y?

Doch das ist meiner Meinung nach nicht die spannendste Aussage von Elon Musk am gestrigen Abend gewesen. Ein Nutzer stellte über Twitter noch die Frage, wie es denn mit einem kleineren Model Y wäre, quasi einer Hatchback-Version. Das Model Y ist immerhin doch recht groß für den europäischen Markt.

Elon Musk gefällt die Idee und er antwortete, dass man so ein Modell doch in Deutschland entwickeln und produzieren könnte. Immerhin wird es bei uns nicht nur eine Gigafactory geben, Tesla plant auch ein Design-Zentrum in Berlin. Dort könnte also eine kompaktere Version vom Tesla Model Y entstehen.

Doch das ist alles noch Zukunftsmusik, denn zunächst muss die Gigafactory gebaut werden und Autos produzieren. Der Bau soll Ende 2021 abgeschlossen sein und die Produktion vom Model Y wird wohl schon kommendes Jahr starten.

Über ein neues Elektroauto von Tesla, welches in Deutschland entwickelt und produziert wird, können wir uns also vermutlich 2022 oder 2023 unterhalten.

