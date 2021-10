Kia EV6: Elektroauto startet im Oktober

Der Kia EV6 wird noch diese Woche seine Premiere in Deutschland feiern, das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben. Marktstart ist am 23. Oktober und die Kia-Händler werden das Elektroautos am Samstag entsprechend groß bewerben.

Kia EV6: Basispreise für die Versionen

Bei Kia ist man stolz darauf, dass es eines der ersten Elektroautos mit einer reinen Elektro-Plattform ist und man mit bis zu 528 km Reichweite ganz oben mitspielt. Ein Blick auf die Preisliste zeigt aber auch, dass der Kia EV6 kein Schnäppchen ist.

Kia EV6 RWD mit 58-kWh-Batterie; 125 kW (170 PS): 44.990 Euro

Kia EV6 RWD mit 77,4-kWh-Batterie; 168 kW (229 PS): 48.990 Euro

Kia EV6 AWD mit 77,4-kWh-Batterie; 239 kW (325 PS): 52.890 Euro

Kia EV6 mit GT-Paket; 430 kW (585 PS): kommt Ende 2022

Es handelt sich dabei natürlich um die Basispreise, die Förderung (in diesem Fall auch den Herstelleranteil) kann man noch voll abziehen. Für die Modelle mit dem großen Akku gibt es auch eine GT-Line, die richtige GT-Version wird aber erst in einem Jahr erwartet und soll Werte wie bei einem „Supersportwagen“ liefern.

Was ich schade finde: Der Fokus liegt beim Kia EV6 komplett auf den Händlern, denn online kann man das Elektroauto weder konfigurieren, noch bestellen. Preise für alle Pakete und Optionen nennt Kia nicht (nur ein paar Extras) und ich finde es immer schön, wenn man sowas daheim auf der Couch durchgehen kann.

