Kinder-Smartwatch: Telekom vermarktet Xplora X5 Play eSIM

Die Telekom vermarktet mit der Xplora X5 Play eSIM eine neue Smartwatches für Kinder. Die elektronische SIM-Karte ist dabei fest integriert.

Die Xplora X5 Play eSIM ist eine kindgerechte Smartwatch. Über das Netz der Telekom können die Kinder mit der Uhr telefonieren sowie Sprach- und Chatnachrichten austauschen. Und das mit bis zu 50 von den Eltern festgelegten Kontakten. Die Bedienung der Uhr erfolgt über „selbsterklärende Symbole“ auf einem Touchscreen.

Dank GPS-Funktion sehen die Eltern in der App der Smartwatch den Aufenthaltsort ihres Kindes in Echtzeit. Zudem können sie sichere Bereiche – wie beispielsweise die eigene Wohnsiedlung – festlegen. Verlässt das Kind diesen Bereich, erhalten die Eltern eine Information. Sind mehrere Bereiche als solche definiert, kann so auch das Ankommen festgestellt werden.

Der SOS-Knopf soll zusätzliche Sicherheit geben. Hält das Kind ihn für mehrere Sekunden gedrückt, wird ein Notruf an die zwei für den Notfall eingegebenen Rufnummern abgesetzt. Zusätzlich schickt die Uhr den Standort des Kindes an das Smartphone der SOS-Kontakte. Über die App sehen diese auf einer Karte, wo sich das Kind aufhält.

Xplora X5 Play eSIM ohne Internetzugang

Die Xplora X5 Play eSIM hat keinen Internetzugang. Auch sind keine Spiele installiert. Dafür aber ein Schrittzähler. Hat das Kind genügend Schritte gesammelt, kann es diese mit Unterstützung der Eltern in Zubehör eintauschen. Auch gibt es einen „Schulmodus“. Dann zeigt die Smartwatch nur die Uhrzeit an. Alle weiteren Funktionen sind in dieser Zeit deaktiviert. Ausnahme ist der SOS-Knopf.

Alle Einstellungen nehmen die Eltern über die zur Uhr gehörende App vor. Dort legen sie auch fest, mit wem das Kind kommunizieren darf. Die Xplora X5 Play eSIM ist laut Telekom „abhörsicher“ und erfüllt die gesetzlichen Datenschutzanforderungen.

Um die Smartwatch nutzen zu können, ist die Buchung des Tarifs Smart Connect S erforderlich. Den gibt es mit zwei Laufzeiten. Die Xplora X5 Play eSIM kostet einmalig 97,44 Euro bei gleichzeitiger Buchung des Vertrags mit 12-monatiger Laufzeit. Für diesen zahlen Kunden 4,83 Euro monatlich. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlen Kunden einmalig für die Smartwatch 0,97 Euro. Hinzu kommen monatlich 9,70 Euro für den Vertrag.

