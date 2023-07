Kinderfreundlich und praktisch: YouTube Kids bekommt geniale Download-Funktion

Mit YouTube Kids können sich Kinder eigenständig eine Vielzahl Videos in einer „sichereren“ Umgebung ansehen. Außerdem können Eltern und Aufsichtspersonen sie mithilfe der App begleiten. Nun hat Google die Download-Funktion massiv verbessert, was mehrere Vorteile bringt.

Bisher lief bei YouTube Kids vieles automatisch. Zwar kann man auch dort verschiedenen Kanälen folgen, die Videoauswahl erfolgt allerdings automatisiert und anhand der Sehgewohnheiten. Genau so war es auch mit den Downloads, diese wurden ausschließlich automatisch im Hintergrund heruntergeladen und richteten sich nach den Inhalten, die oft in der App konsumiert wurden.

Was erst mal nützlich klingt, bringt mehrere Nachteile mit sich. Die Kontrolle, welche Inhalte in den Downloads landen, war schwierig. Zudem konnte es schlicht sein, dass der Algorithmus die „falschen“ Videos automatisch heruntergeladen hat, also genau die Clips, die das Kind nicht sehen wollte oder soll.

YouTube Kids bekommt geniales Download-Feature

Google hat sich diesem Thema jetzt endlich angenommen und den Downloadbereich komplett neu gestaltet. Es gibt jetzt einen extra Menüpunkt für Downloads. Im Changelog von YouTube Kids wird das bisher allerdings nicht erwähnt, obwohl dies eine fantastische Anpassung ist.

Wie bisher lässt sich der Downloadbereich auf Wunsch auch automatisch befüllen, das ganze nennt sich „Smart Downloads“. Allerdings kann jedes Video auch einfach manuell zu den Downloads hinzugefügt werden.

Dadurch wird es nicht nur möglich, den Downloadbereich besser zu nutzen, sondern die gesamte App bzw. deren Inhalte viel mehr für sein Kind zu kuratieren. Wem der Algorithmus bisher missfallen hat, der kann nun einfach den Downloadbereich nach seinen Vorlieben bestücken, und den Flugmodus aktivieren, bevor er das Endgerät an das Kind aushändigt.

Damit die Videos im Downloadbereich vorgehalten werden, muss allerdings mindestens alle 30 Tage eine Verbindung zum Internet bestehen. Die Änderungen sind auf dem iPhone und iPad sowie auf Android-Smartphones und -Tablets bereits live.

