Klarna mit starkem Wachstum in Europa

Das Zahlungsnetzwerk Klarna meldet ein Wachstum in Europa. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im zweiten Quartal um 14 Prozent.

Dieses Wachstum steht im Gegensatz zum allgemeinen E-Commerce-Trend in der Region, der nur ein Wachstum von 1 % verzeichnete. Klarna ist seit 2020 in 11 europäischen Märkten aktiv und hat kürzlich in Rumänien und der Tschechischen Republik Fuß gefasst.

Mit über 100 Millionen europäischen Nutzern und einer Partnerschaft mit mehr als 470.000 Händlern, darunter Unternehmen wie TIER, MandMDirect und Deichmann, setzt Klarna trotz aktuell schwieriger wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf Expansion. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Produkte, wie beispielsweise das Klarna Festgeld.

Der Erfolg von Klarna ist laut Unternehmensangaben jedoch vor allem auf die Produkte „Pay Now“ und „Buy Now Pay Later“ zurückzuführen. Die „Pay Now“-Option, die es Käufern ermöglicht, den vollen Betrag sofort zu bezahlen oder die Zahlung über einen längeren Zeitraum zu strecken, hat sich als ausgesprochen beliebt erwiesen.

