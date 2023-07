TIER und Klarna: Bequemes Mikromobilitätserlebnis mit Sofortbezahlung

Einer der führenden Mikromobilitätsanbieter TIER und der globale Zahlungsdienst Klarna haben sich zusammengetan, um ihren Nutzern in verschiedenen europäischen Ländern eine bequeme „Sofort bezahlen“-Option anzubieten.

Nach einem erfolgreichen Testlauf in Deutschland im Mai 2023 wird diese neue Funktion nun in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Schweden eingeführt. Dank der Integration von Klarnas „Sofort bezahlen“-Option können TIER-Nutzer ihre Fahrten sofort und komplett mit ihren Klarna-Zugangsdaten abrechnen.

Die Integration der neuen Bezahloption bietet TIER-Nutzer*innen ein höheres Maß an Komfort, da diese mit einem Klick mit ihren Klarna-Zugangsdaten bezahlen können.

TIER Mobility ist der weltweit größte Anbieter von geteilten Mikromobilitätslösungen. Das in Berlin gegründete Unternehmen stellt Städten und ihren Bewohnern E-Scooter und Pedelecs zur Miete zur Verfügung. Durch die Übernahme von nextbike und Spin ist TIER inzwischen in mehr als 740 Städten in 30 Ländern mit einer Flotte von über 350.000 Fahrzeugen aktiv.

