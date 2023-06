Klarna und Deichmann starten Zusammenarbeit in Deutschland und der Schweiz

Klarna und Deichmann haben eine Partnerschaft angekündigt, die es Kunden in Deutschland und der Schweiz ermöglicht, die zins- und gebührenfreie Option „Kauf auf Rechnung“ zu nutzen.

Neben der bestehenden Option „Sofort bezahlen“ erhalten Kunden damit mehr Flexibilität und können ihre Bestellungen innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

Diese neue Option ermöglicht es deutschen Kunden, ihre Einkäufe vor dem Bezahlen anzuprobieren und sicherzustellen, dass die Produkte passen und ihren Erwartungen entsprechen. Meines Erachtens ist das beim Onlineshopping ein Basis-Feature.

Die Kunden können die Ware kostenlos zurücksenden oder in einer der 1.400 Deichmann-Filialen in Deutschland zurückgeben. Der Klarna Käuferschutz greift für alle Einkäufe mit Klarna, also auch bei Deichmann.

