Klimaschutz leicht gemacht: TARGOBANK startet 0%-Finanzierungen für nachhaltige Mobilität

Vom 1. August bis 30. September 2023 bietet die TARGOBANK in Kooperation mit über 340 Partnerhändlern in Deutschland eine Sonderaktion an: 0 % Finanzierung für Fahrräder, E-Bikes und E-Roller.

Die Finanzierungssummen können bis zu 12.000 Euro betragen, die Kunden können zwischen Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten wählen. Die Zweiräder müssen bis Ende des Jahres ausgeliefert werden, der Abschluss der Finanzierung ist sowohl online als auch stationär bei teilnehmenden Händlern möglich. Welche das genau sind, erfahren wir offensichtlich erst zum Aktionsstart.

Die Aktion bietet nicht nur finanzielle Vorteile, sondern soll auch die klimafreundliche Mobilität fördern. Die TARGOBANK möchte damit nach eigenen Angaben die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks unterstützen und die Menschen ermutigen, verstärkt auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel Fahrrad umzusteigen.

Eckdaten zur Aktion:

Aktionszeitraum: 1. August bis 30. September 2023 (Lieferung bis 31.12.2023)

Finanzierungslaufzeiten von 6 bis 60 Monaten für Finanzierungssummen bis 12.000 Euro

Verfügbar bei mehr als 340 Fahrradhändlern (online & stationär) bundesweit, die mit der TARGOBANK kooperieren

Gilt für Fahrräder, E-Bikes und E-Roller

Zur TARGOBANK →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->