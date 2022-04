Kontoschließungen: N26 bezieht Stellung

Die Bank N26 bezieht nach mehreren Tagen des Schweigens nun doch Stellung zu den kürzlich bekannt gewordenen Kontoschließungen.

Über Medienberichte und soziale Netzwerke wurde mehrfach thematisiert, dass die Bank mutmaßlich unberechtigt Kontoschließungen vornahm und Gelder eingefroren hatte. Nun möchte N26 Klarheit schaffen.

Demnach sei das Blockieren und Schließen von Konten „ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, die N26 als Bank ergreifen muss, um gezielt gegen Finanzkriminalität vorzugehen“. Allerdings räumt man auch mögliche Fehler ein. So heißt es in einem Blogeintrag des Unternehmens, in dem man auf die Vorfälle eingeht, unter anderem:

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, das wir eine:n seriöse:n Kund:in fälschlicherweise als potenzielle:n Betrüger:in identifizieren, da die von unserem Anti-Finanzkriminalität-Team gefundenen Beweise möglicherweise nicht zweifelsfrei sind.

Das hilft den betroffenen Kunden sicherlich erst mal wenig, aber immerhin lässt es vermuten, dass die Bank die Fälle noch mal genauer anschauen wird.

