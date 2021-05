Ladenetz: Audi testet eigene Schnelllader mit Lounge

Audi hat zum Start ins Jahr bestätigt, dass man sowas wie ein eigenes Ladenetz prüft und nun gibt es einen ersten Schritt in diese Richtung. Es wird aber nicht nur ein simples Schnellladenetz, Audi plant nun ein neues „Premium-Konzept“.

Audi plant Schnelllader mit Lounge

Was bedeutet das? In der zweiten Jahreshälfte soll der erste Audi charging hub gebaut werden. Dieser beinhaltet sechs Ladeplätze, die mit bis zu 300 kW laden können und es gibt einen 2,45 MWh großen Speicher aus alten Akkus.

Die Besonderheit besteht hier aus zwei Dingen: Es gibt eine Lounge, in der man sich während der Wartezeit aufhalten kann und man kann einen Ladepunkt zu einer bestimmten Uhrzeit bei Audi buchen – dieser ist dann fest für einen reserviert.

Der Autohersteller spricht hier von einem „Premiumanspruch“ und will ein Angebot an Snacks, Getränken sowie Non-Food-Artikeln anbieten. Damit geht Audi also in eine sehr ähnliche Richtung wie Porsche, die auch so ein Konzept gezeigt haben.

Die spannende Frage lautet nun: Lohnt sich so eine „Zwei-Klassen-Ladestrategie“ auch für die Premium-Autohersteller? Immerhin kostet so ein Standort sicher ein paar Euro mehr, als ein Supercharger. Ich verstehe ja, dass man den Kunden etwas bieten möchte, aber benötigt es für die paar Minuten direkt eine richtige Lounge?

Audi will genau das herausfinden, daher ist dieser Schnelllader ein Experiment. Kommt das gut an, wäre es denkbar, dass Audi so ein Netzwerk an Schnellladern aufbaut. Ich glaube es wäre aber sinnvoller, wenn die Volkswagen AG die Kräfte mit allen Marken bündeln würde und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht.

