Last One Laughing: Amazon veröffentlicht zwei neue Folgen

Amazon Prime Video hat heute zwei neue Folgen von „LOL: Last One Laughing“ veröffentlicht. Es darf also ab sofort wieder nicht gelacht werden.

Die von Michael Bully Herbig moderierte sechsteilige Comedyshow startete bereits am 1. April 2021 bei Prime Video und entpuppte sich schnell zum Publikumsliebling mit hervorragenden Bewertungen (u.a. IMDb 8,6). Da heute Donnerstag ist, gibt es nun zwei neue Folgen, bevor in der nächsten Woche das Finale startet.

-->

In der Amazon Original Show stehen zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Unter anderem sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan bei Last One Laughing mit an Bord.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video und den Trailer gibt es nochmal nachfolgend.

Amazon Music bekommt Auto-Modus Amazon hat diese Woche bekannt gegeben, dass man der offiziellen App für Amazon Music einen „Car Mode“ spendiert hat. Diesen findet man ab sofort in der offiziellen App für Android und iOS unter den Einstellungen (als „Auto-Modus“). Simple Oberfläche für…8. April 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->