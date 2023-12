Last One Laughing: Amazon zeigt Trailer für großes LOL-Spezial

Amazon kündigte bereits ein Weihnachtsspezial für LOL: Last One Laughing an und gab bekannt, dass wir vor der fünften Staffel, die an Ostern 2024 kommt, wieder die Lachmuskeln bedienen dürfen. Und am 22. Dezember geht es hier offiziell los.

Das Special wird von Michael Bully Herbig moderiert und begrüßt Gäste wie Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan, Martina Hill, Kurt Krömer, Michelle Hunziker und Rick Kavanian „zu einer humorvollen Weihnachtsfeier“.

Passend dazu gab es heute den ersten Trailer, den wir euch weiter unten direkt zum Schauen eingebunden haben. Die bisherigen Staffeln von LOL gibt es bei Amazon Prime Video zu sehen und das Special hat eine Besonderheit: Die Promis treten in Teams an. Der Trailer sieht unterhaltsam aus, aber das hat leider nichts zu heißen.

