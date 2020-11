Lebara startet neue LTE Prepaid-Sparpakete

Das kürzlich vorgestellte Prepaid-Jahrespaket vom Mobilfunkanbieter Lebara wird nun um zwei weitere Nutzungsmodelle ergänzt: das neue 3-Monatspaket und das neue 6-Monatspaket.

Je nach Laufzeit erhalten die Nutzer damit ein Datenvolumen von insgesamt 6 GB, 12 GB oder 24 GB. Zudem gibt es zusätzlich bis zu 180 Freiminuten ins In- sowie Ausland und ein unbegrenztes Zeitvolumen für Telefonate zu Lebara Rufnummern innerhalb Deutschlands. Gut zu wissen: Lebara nutzt das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom.

Beim neuen 3-Monatspaket erhalten die User ohne Vertragsbindung alle 30 Tage über ein neues Datenvolumen von 2 GB, also insgesamt 6 GB über die gesamte Nutzungsdauer. Hinzu kommen monatlich 120 Freiminuten für internationale und nationale Telefonate. Das ermöglicht Kunden 90 Tage Nutzung für einen Preis von 24,99 Euro. Nach den 90 Tagen besteht die Option, die Nutzung des Pakets automatisch zu verlängern.

Unter nahezu denselben Rahmenbedingungen erhalten Nutzer das neue 6-Monatspaket ebenfalls mit monatlich 2 GB Datenvolumen zum Surfen, also 12 GB insgesamt. Das Modell beinhaltet zudem monatlich 150 Freiminuten für Telefonate ins In- und Ausland – zu einem Preis von 49,99 Euro für ein halbes Jahr. Nutzer können in bis zu 50 Länder telefonieren inklusive alle EU-Länder. Nach 180 Tagen können Kunden von der automatischen Verlängerung Gebrauch machen.

Depot Funktion möglich

Für eine einmalige Zahlung von 4,99 Euro während der Laufzeit können Nutzer die Depot Funktion freischalten, mit der ungenutzte Minuten und Datenvolumen in den nächsten Monat mitgenommen werden können. Außerdem lassen sich je nach Bedarf zusätzliche Datenvolumen hinzubuchen.

Das Prepaid-Jahrespaket ist nach wie vor online und neuerdings auch bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Nutzer können hier im Vergleich zur Einzelbuchung des Komplett S World Tarifes über 28 Euro sparen.

