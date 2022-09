Lebara stellt Tarifangebot neu auf

Das Telekommunikationsunternehmen Lebara spendiert seinem Tarifportfolio ein Upgrade und führt unter dem Namen „Hello!“ neue Mobilfunkprodukte ein.

Angefangen bei „Hello! Prepaid“-Tarifen über die Postpaid-Verträge „Hello! Plus“ mit 24-monatiger Laufzeit bis hin zu monatlich kündbaren „Hello! Flex“-Verträgen, bietet man zukünftig eine neue Auswahl an Tarife an.

-->

Dabei lösen die neuen Tarife die bisherigen Leb Allnet- und Komplett-Produkte ab und halten zugleich einige Verbesserungen bereit: darunter eine SMS-Flat in alle deutschen Mobilnetze, mehr LTE-Datenvolumen und eine höhere Geschwindigkeit beim mobilen Surfen.

Zudem hat Lebara die in den Laufzeitverträgen enthaltenen Freiminuten für Telefonate in 50 Länder mehr als verdoppelt. Erst in diesem Jahr hatte Lebara einen Netzwechsel zu Telefónica Deutschland gestartet.

Die einzelnen Tarife im Überblick:

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->