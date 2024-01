LEGO Adults Welcome: Der neue Katalog für das erste Halbjahr 2024 ist da

Der dänische Klemmbausteinhersteller LEGO hat sich in den letzten Jahren verstärkt der Zielgruppe der Erwachsenen zugewandt. Dies lässt sich nicht nur an der Anzahl der vorgestellten Sets ablesen, sondern auch an der Art und Weise, wie diese vermarktet werden. Speziell für Erwachsene hat das Unternehmen nämlich einen Katalog herausgegeben, der die Sets in den verschiedenen Kategorien übersichtlich zusammenfasst – pünktlich zum neuen Jahr liegt er nun in aktualisierter Form vor.

Der virtuelle Katalog lädt zum Entdecken ein

Der Katalog heißt Adults Welcome und umfasst in der Neuauflage 2024 die Kategorien Fahrzeuge, Unterhaltung, Gaming, LEGO Sammlung, Kunst & Dekoration sowie Reisen & Geschichte. Dazu gehört auch das kürzlich angekündigte Set Super Mario Piranha Pflanze (71426).

Der Katalog kann unter folgendem Link eingesehen werden: Klick mich.

Der übliche Handelskatalog aus Papier, der sowohl im Einzelhandel als auch in den LEGO-Shops ausliegt, sollte in den nächsten Tagen ebenfalls in digitaler Version zur Verfügung stehen.

