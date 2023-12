Apple Watch Series 10: Das sind die Gerüchte für 2024

Apple wird zum 10. Jubiläum der Apple Watch ein großes Update auf den Markt bringen, vielleicht wird es auch keine Series 10, sondern eine Series X, ähnlich wie beim iPhone X damals. Doch was hat Apple eigentlich so alles für 2024 geplant?

Ich habe mir mal die Gerüchte von 2023 angeschaut und diese hier kompakte für euch zusammengefasst. Bedenkt natürlich wie immer, dass es nur Gerüchte sind und selbst wenn das alles derzeit stimmt, die Pläne können sich immer ändern.

Video: Die Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10: Die Neuerungen

Bei der Series 7 waren sich alle guten Quellen einig, dass wir ein neues und kantiges Design bekommen. Apple hat diesen Plan aber vermutlich kurzfristig geändert und das Design nur minimal überarbeitet. Kommendes Jahr soll es dann aber ein neues Design geben, wobei unklar ist, ob es kantig wird. Die neue Apple Watch Series 10 soll aber etwas dünner werden.

Der neue Aufbau sorgt dafür, dass Apple wohl auch das Bandsystem überarbeitet hat und die alten Bänder nach einem Jahrzehnt ausgedient haben. Es könnte magnetisch werden, aber so wirklich viele Details dazu haben wir nicht.

Für 2023 stand ein neuer Sensor im Raum, der die Daten genauer misst, dann aber nicht kam. Er könnte 2024 kommen und zwei neue Health-Funktionen mitbringen: Blutdruck und Schlafapnoe. Ein Sensor für Krafttraining und Blutzucker ist auch in Entwicklung, das deutet sich bisher aber nicht für 2024 an.

Nach dem Apple S9 folgt der Apple S10, da der S9 aber mal wieder ein großer Schritt war, dürfte dieser für 1-2 weitere Jahre die Basis sein. Es wird sicher ein neues SiP in der Series 10 geben, aber der Chip selbst dürfte im Kern der gleiche sein.

Die Apple Watch Ultra 2 bekam ein helleres OLED-Display mit bis zu 3.000 nits und vielleicht sehen wir das auch in der normalen Apple Watch, die in diesem Jahr den Schritt zu 2.000 nits (wie bei der ersten Apple Watch Ultra) gemacht hat.

Apropos Ultra, da könnte das Design noch erhalten bleiben, es gibt aber sicher die neuen Funktionen und den neuen Sensor. Dazu vielleicht noch eine dunkle Version und das Paket für 2024 wäre fertig. Außerdem steht eine neue Apple Watch SE im Raum, denn das Design der S7/S8/S9 wird frei und kann jetzt hier genutzt werden.

Beim Datum ist immer wieder vom 10. Jubiläum die Rede, die Apple Watch wurde aber im Herbst 2014 vorgestellt und kam im Frühjahr 2015 auf den Markt. Was wird Apple nutzen? Ich tippe auf Ende 2024, auch wenn im Raum steht, dass Apple den Zyklus der Apple Watch danach verändert und länger mit den Upgrades wartet.

Apple Watch Series 10: Mein Fazit

Mal schauen, ob wir wirklich ein richtig neues Design bekommen oder ob Apple das Design nur minimal anpasst und grundsätzlich am runden Design festhält. Doch was ich mittlerweile am spannendsten finde, ist der Schritt zum neuen Bandsystem.

Ja, damit wären viele alte Bänder nicht mehr kompatibel, aber wenn man etwas verbessern kann, wie einen größeren Akku hineinpacken, dann darf man das nach einem Jahrzehnt überarbeiten. Wird die Ultra das dann aber ebenfalls bekommen?

Es klingt jedenfalls so, als ob wir nach der Apple Watch Series 4 mal wieder ein sehr großes Update bei der Smartwatch sehen werden, denn die Nachfrage geht dann doch so langsam zurück. Wir werden sehen, wie groß es am Ende wirklich ist.

