LEGO Adults Welcome: Im virtuellen Katalog stöbern und entdecken

Nachdem der dänische Klemmbausteinhersteller LEGO vor einigen Tagen einen allgemeinen Katalog für interessierte Käufer veröffentlicht hat, folgt nun ein weiterer Katalog, der sich gezielt an Erwachsene richtet. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren immer mehr auf diese Käufergruppe konzentriert, so dass es nicht verwundert, dass als Werbemaßnahme ein separater Katalog herausgegeben wird.

Der neue Katalog mit neuen Sets ist da

Der Katalog trägt den passenden Titel Adults Welcome und umfasst in der Juni-Neuauflage 2024 die Kategorien Fahrzeuge, Unterhaltung, Gaming, Wissenschaft & Technik, LEGO Sammlung, Kunst & Dekoration sowie Reisen & Geschichte. Der Katalog kann unter folgendem Link eingesehen werden: Klick mich.

Neben den bereits bekannten und in der letzten Ausgabe des Katalogs vorgestellten Klemmbaustein-Sets sind auch einige neuere Sets enthalten, die in den letzten Monaten vorgestellt wurden. Dies gilt zum Beispiel für die drei neuen Star Wars Raumschiffe im Midscale-Format und den LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter.

-->