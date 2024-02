LEGO feiert 25-jähriges Jubiläum der Star-Wars-Themenwelt mit neuen Sets

Für LEGO ist Star Wars eine der umsatzstärksten und wichtigsten Themenwelten des dänischen Herstellers von Klemmbausteinen. Kein Wunder also, dass das Unternehmen jedes Jahr mehrere neue Sets auf den Markt bringt, zuletzt den Star Wars UCS Republican Venator Class. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Themenwelt im LEGO-Sortiment werden in Kürze drei Jubiläumssets in einem speziellen 25-Jahre-Design mit silbernen Akzenten auf den Markt kommen.

LEGO: Drei neue Star-Wars-Raumschiffe für die Kollektion

Zu den Neuheiten gehören drei Midscale-Raumschiffe, im Detail der Millennium Falcon, die Tantive IV und die Invisible Hand als Schiff von General Grievous. Damit wird die Reihe der Raumschiffe (LEGO nennt die Serie „Star Wars Sternenschiff-Kollektion“) um ein weiteres Set erweitert, nachdem im vergangenen Jahr bereits der LEGO Star Wars Super Star Destroyer Executor (75356) offiziell vorgestellt wurde.

Bei den neu vorgestellten Sets steht weniger die Spielbarkeit als der Detailreichtum und die Darstellung im Vordergrund – LEGO zielt damit (wieder einmal) vor allem auf zahlungskräftige Erwachsene, die gleichzeitig Fans von Star Wars sind.

Weitere allgemeine Informationen und Preise sind hier im Detail zusammengefasst:

LEGO Star Wars Millennium Falcon (75375)

Teile: 921

Minifiguren: 0

Maße: 13 cm hoch, 24 cm lang und 19 cm breit

Unverbindliche Preisempfehlung: 84,99 Euro

LEGO Star Wars Tantive IV (75376)

Teile: 654

Minifiguren: 0

Maße: 15 cm hoch, 32 cm lang und 11 cm breit

Unverbindliche Preisempfehlung: 77,99 Euro

LEGO Star Wars Invisible Hand (75377)

Teile: 557

Minifiguren: 0

Maße: 17 cm hoch, 30 cm lang und 9 cm breit

Unverbindliche Preisempfehlung: 52,99 Euro

Insgesamt gefallen mir die neuen Raumschiffe sehr gut. Meiner Meinung nach sind die Bausätze aber im Verhältnis zum Verkaufspreis und der Anzahl der baubaren Klemmbausteine sehr teuer.

LEGO Star Wars war – und wird wohl auch in Zukunft – ein teures Vergnügen für Fans von Klemmbausteinen bleiben. Ich hoffe, dass es Rabattaktionen gibt, dann werde ich mir die Sets noch einmal ansehen.

