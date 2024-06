LEGO: Der neue Katalog für das zweite Halbjahr 2024 ist da

Für den dänischen Hersteller von Klemmbausteinen LEGO gibt es mit dem Jahresanfang und der Jahresmitte zwei wichtige Termine: Dort erscheint der Sortimentskatalog für interessierte Käufer. Pünktlich zum genannten Termin stellt das Unternehmen nun den Katalog in der üblichen virtuellen Version zur Ansicht bereit.

Viele neue Sets aus dem LEGO-Universum

Wer den neuen LEGO Katalog lieber in Papierform haben möchte, sollte in den nächsten Tagen im Einzelhandel und in den LEGO Shops Ausschau halten. Der Katalog kann auch auf der LEGO-Website ab sofort eingesehen werden.

Er umfasst alle Neuheiten von Juni bis Dezember dieses Jahres und ist LEGO typisch in vielen Kategorien sehr umfangreich. Der Schwerpunkt für die zweite Jahreshälfte liegt auf der neuen Produktlinie LEGO Dreamzzz, die das gesamte Cover dieser Ausgabe ziert.

Mit Interesse und großer Vorfreude habe ich mir den kleinen Teaser auf Seite 73 angeschaut – ab September gibt es nämlich eine LEGO Minifigures Dungeons & Dragons-Serie. Die Serie würde meiner Meinung nach wirklich gut zum großen Set von LEGO Ideas Dungeons & Dragons: Die Legende des Roten Drachen passen.

