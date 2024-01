LEGO trifft auf Dune: Atreides Royal Ornithopter bald im Handel erhältlich

Dune ist ein Science-Fiction-Film des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve, der Mitte September 2021 in die Kinos kam und seitdem mehrfach ausgezeichnet und prämiert wurde. Auch ich bin von dem Film begeistert und freue mich schon auf Dune: Part Two, die Fortsetzung, der am 29. Februar in die deutschen Kinos kommt.

LEGO hat wohl das Potenzial des Franchising entdeckt und wird in Kürze das aus der Wüstenwelt bekannte Flugzeug, den Ornithopter, als Klemmbausteinen-Set auf den Markt bringen.

Ein Bauprojekt nicht nur für Filmfans

Das Set trägt den Namen Dune Atreides Royal Ornithopter, ist in der LEGO Kategorie Icons zu finden und stellt eine Nachbildung des legendären Flugzeugs des Hauses Atreides dar. Das aus 1.369 Teilen bestehende Modell ist 23 cm hoch, 57 cm lang und 79 cm breit und sieht, wie ich finde, sehr beeindruckend aus.

Besonders gefällt mir die Möglichkeit des Einsatzes der ausklappbaren „schlagenden“ Flügel. Ein Landemodus kann ebenfalls ausgerichtet werden.

Mit Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho und Baron Harkonnen in seinem langen Mantel sind insgesamt 8 Minifiguren im Set enthalten, was eine gute Anzahl ist und alle wichtigen Charaktere beinhaltet.

Einzig die vielen roten und blauen Elemente stören etwas, können aber natürlich LEGO-typisch beim Bauen durch passendere Farbelemente (Dark Bluish Gray) ersetzt werden. Das Set kommt ohne Aufkleber aus, das Logo von Haus Atreides an den Seiten ist daher auf die Klemmbausteine aufgedruckt.

Der LEGO Dune Atreides Royal Ornithopter hat die Setnummer 10327 und ist ab dem 1. Februar im LEGO Online-Shop, in den LEGO Stores und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 164,99 Euro. Sobald der Preis ein wenig nach unten geht, werde ich mir das Set auch noch zulegen.

