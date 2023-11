LEGO Icons Natural History Museum lädt zum Entdecken ein

Die Serie der LEGO Modular Buildings folgt seit ihrer Einführung im Jahr 2007 immer dem gleichen Muster: Pünktlich Anfang Januar wird ein neues Set der Themenwelt auf den Markt gebracht.

Nach der offiziellen Vorstellung des LEGO Icons Jazzclub (10312) im vergangenen Jahr wird ab dem 1. Dezember das LEGO Icons Natural History Museum (10326) auf den Markt kommen und damit eine langjährige Tradition mit einem kleinen Detail unterbrechen.

Offiziell nennt LEGO dafür keine Gründe. Vermutlich sah man in diesem Jahr ein größeres Absatzpotenzial für das Set im Weihnachtsgeschäft und zog den Verkaufsstart des Sets vor.

Das größte modulare Gebäude der gesamten Themenwelt

Das Naturkundemuseum ist auch das erste seiner Art in der Kategorie LEGO Modular Buildings und mit 4014 Steinen das größte, das je gebaut wurde. Das Set ist 39 cm x 31 cm x 26 cm groß und besteht aus insgesamt zwei Etagen mit unterschiedlichem Inhalt: Im Inneren gibt es viel zu sehen, vom Skelett eines Brachiosaurus im Atrium bis hin zu einer Ausstellung über das Sonnensystem und den Weltraum, einschließlich einiger Easter Eggs aus früheren Sets.

Insgesamt 9 Minifiguren (davon 2 Statuen auf der Vorderseite) komplettieren das Set, das sich marketingtechnisch eindeutig an Erwachsene richtet. Das Set enthält keine Aufkleber, sondern nur bedruckte Steine, was für mich immer ein Pluspunkt ist. Auf den ersten Blick gefällt mir das Set sehr gut. So wuchtig die olivgrüne Fassade auch wirken mag, im Innern wirkt das Gebäude eher „aufgeräumt“.

Das Set wird ab dem 1. Dezember exklusiv im LEGO Online-Shop und in den LEGO Stores angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299,99 Euro.

LEGO Adults Welcome: Neuer Katalog für das Weihnachtsgeschäft veröffentlicht Auch wenn LEGO in erster Linie als Spielzeughersteller gilt und damit eher Kinder anspricht, hat sich das dänische Unternehmen in den letzten Jahren auch auf die Gruppe der Erwachsenen konzentriert. […]13. November 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->