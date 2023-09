LEGO Star Wars UCS Republikanischer Angriffskreuzer der Venator-Klasse ist offiziell

Mit der LEGO Star Wars Ultimate Collector Series bietet der dänische Hersteller von Klemmbausteine Star Wars-Fans eine ganz besondere Setserie an. Dabei steht weniger die Spielbarkeit als vielmehr der Detailreichtum und die Darstellung im Vordergrund – LEGO zielt vor allem auf zahlungskräftige Erwachsene. Die Serie besteht derzeit aus insgesamt sechs Sets und wird nun um ein neues Set erweitert.

LEGO Star Wars UCS: Groß, größer und noch viel größer

Als Inspirationsquelle für das neue Set im Star Wars-Universum diente dem Unternehmen das Großkampfschiff vom Typ des Sternzerstörers der Venator-Klasse. Das Set soll an die klassischen Schlachten der Klonkriege erinnern. Es enthält die ikonische Kommandobrücke und ist insgesamt in einem kräftigen Dunkelrot gehalten.

Das Set trägt offiziell die Bezeichnung „Venator-Class Republic Attack Cruiser“ (zu deutsch: Republikanischer Angriffskreuzer der Venator-Klasse) und besteht aus insgesamt 5.374 Teilen. Mit einer beeindruckenden Länge von 1,09 m, einer Höhe von 32 cm mit Sockel und einer Breite von 54 cm ist das Set mit der Setnummer 75367 durchaus ein echter Hingucker.

Captain Rex und Admiral Yularen als zwei beiliegende exklusive Minifiguren, eine gedruckte Infotafel und ein exklusiver LEGO Stein zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von The Clone Wars runden das Set ab.

So beeindruckend das Set ist, so beeindruckend ist auch die unverbindliche Preisempfehlung, die das Unternehmen für das Set ausgesprochen hat: Das Set wird am 4. Oktober 2023 (für LEGO VIP/Insiders bereits ab dem 1. Oktober) exklusiv im LEGO Online-Shop und in den LEGO Stores zu einer UVP von 649,99 Euro auf den Markt kommen.

