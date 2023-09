Lachverbot unterm Christbaum: Prime Video bestätigt „LOL: Last One Laughing“ Weihnachtsspecial

Die deutsche Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ hat mit ihrer vierten Staffel alle Rekorde gebrochen und wurde der meistgesehene deutsche Titel aller Zeiten auf Prime Video in Deutschland und Österreich. Nun hat Amazon ein Weihnachtsspecial bestätigt.

Eine fünfte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ mit Gastgeber Michael Bully Herbig wurde von Amazon für Ostern 2024 bestätigt. Die alten und neuen Shows findet ihr bei Amazon Prime Video. Doch vorher gibt es noch ein Special. Prime-Mitglieder können sich in diesem Jahr auf ein festliches „LOL: Last One Laughing – XMAS Special“ freuen, das natürlich auch exklusiv auf Prime Video gestreamt wird.

Das Special wird von Michael Bully Herbig moderiert und begrüßt prominente Gäste wie Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan, Martina Hill, Kurt Krömer, Michelle Hunziker und Rick Kavanian „zu einer humorvollen Weihnachtsfeier“.

LOL mit Zweier-Teams zum Weihnachtsspecial

Unter dem Weihnachtsbaum herrscht striktes Lachverbot, denn acht LOL-Stars treten in Zweier-Teams gegeneinander an und versuchen über drei Stunden lang, sich das Lachen zu verkneifen und die anderen Teams mit allen Mitteln zum Lachen zu bringen. Das Siegerteam erhält eine LOL XMAS-Trophäe und 50.000 Euro, die für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

