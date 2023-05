LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance 42158 offiziell vorgestellt

Der dänische Hersteller von Klemmbausteinen LEGO hat in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit der National Aeronautics and Space Administration – kurz NASA – mehrere Bausätze wie die Mondlandefähre 10266 und das Space Shuttle Discovery 10283 entwickelt und auf den Markt gebracht. Die Reihe scheint bei den Fans gut anzukommen. Schon bald wird nämlich die Produktlinie um ein neues Set erweitert.

Diesmal nimmt LEGO die NASA-Mission Mars 2020 ins Visier: Am 30. Juli 2020 wurde eine Landesonde mit dem Rover Perseverance und dem Kleinhelikopter Ingenuity auf den Mars geschickt. Perseverance soll Marsgestein untersuchen und Erkenntnisse über Leben auf dem Mars liefern. Darüber hinaus dient die Erkundungsmission auch als Vorbereitung für einen bemannten Flug zum Mars.

Diese Mission hat LEGO nun in einem baubaren Klemmbaustein-Set verewigt, das sowohl den Rover als auch den kleinen Hubschrauber enthält. Dank 360-Grad-Lenkung und Gelenkaufhängungen an allen 6 Rädern kann das Set auch unebenes Gelände befahren. Details wie ein verbauter Stromaggregat, Antennen und „wissenschaftliche Instrumente“ runden das Set aus dem Hause LEGO ab.

In Verbindung mit der LEGO Technic AR App sollen darüber hinaus weitere Informationen rund um die NASA-Mission zur Verfügung gestellt werden.

Der LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance mit der Setnummer 42158 enthält 1132 Teile und wird am 1. Juni im LEGO Online-Shop, in den verschiedenen LEGO Stores und bei ausgewählten Händlern verfügbar sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt laut Pressemitteilung bei 89,99 Euro, im LEGO Online-Shop werden jedoch 94,99 Euro verlangt. Den Grund für die zwei unterschiedlichen UVPs habe ich bis jetzt noch nicht in Erfahrung bringen können.

