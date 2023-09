Lenovo Legio Go vorgestellt: Windows-Handheld mit Switch-Konzept

Die Nintendo Switch entwickelte sich mit der Zeit zu einem gigantischen Erfolg für Nintendo und in der Szene wird gerne kopiert, was funktioniert. Mittlerweile gibt es viele gute Handhelds auf dem Markt und Lenovo möchte da ebenfalls mitspielen.

Im Rahmen der IFA 2023 in Berlin hat man den Lenovo Legio Go vorgestellt, der mit Windows daher kommt und im Gegensatz zu den Handhelds von Valve oder Asus auch tatsächlich das Switch-Konzept mit zwei abnehmbaren Controllern verfolgt.

Lenovo Legio Go startet im Herbst

Unter der Haube steckt der AMD Ryzen Z1 (Extreme), es gibt ein 8,8 Zoll großes Display (LCD) mit bis zu 144 Hz, bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher. Der Speicher kann erweitert werden und es gibt noch Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2.

Lenovo schweigt noch zur Akkulaufzeit des 49,2 Wh großen Akkus, es gibt zwei USB C-Ports und Spiele kauft man im Legion Game Store. Lenovo setzt allerdings auch auf den Xbox Game Pass und beim Kauf gibt es direkt drei Monate dazu.

Es geht bei 799 Euro in Deutschland los und Marktstart ist im Herbst 2023, genauer wurde Lenovo leider nicht. Die passende AR-Brille (Lenovo Legion Glasses) kommt für 499 Euro und ein In-Ear-Kopfhörer (Lenovo Legion E510) folgt für 49 Euro.

So langsam wächst das Angebot an Handhelds, aber ich glaube nicht, dass sich alle am Ende etablieren werden. Die Nintendo Switch ist so erfolgreich, weil es viele gute Spiele gibt, bei Windows-Handhelds mit Einheits-Hardware ist das Angebot am Ende identisch. Mal schauen, ob Lenovo hier in Zukunft noch mitmischen wird.

Weitere Details zum Lenovo Legio Go sind schon auf der offiziellen Webseite von Lenovo zu finden, aber ich konnte bisher noch keine spezielle Produktseite finden.

C24 Bank: Ab sofort 4 Prozent Zinsen p. a. auf Tagesgeld Die C24 Bank, hinter der das bekannte Vergleichsportal Check24 steckt, bietet ihren Usern ab heute deutlich höhere Zinsen auf das Tagesgeld an. Die C24 Bank hebt die Zinsen auf das […]1. September 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->