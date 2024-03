Lenovo Legion Tab kommt nach Deutschland – ein Android-Gaming-Tablet für 599 Euro

Das Lenovo Legion Tab wird in Kürze in Deutschland erhältlich sein und richtet sich speziell an mobile Gamer, die ein leistungsstarkes und erschwingliches Gaming-Tablet suchen.

Ausgestattet mit einem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4 nm Prozessor und 12 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher bietet das Tablet laut Hersteller eine „herausragende Gaming-Performance“ in einem schlanken Gehäuse.

Verbaut sind unter anderem ein 8,8 Zoll QHD+ Lenovo PureSight 144 Hz Gaming Display und ein haptisches Feedbacksystem. Die Legion ColdFront: Vapor Kühlungslösung soll zudem dafür sorgen, dass das Tablet auch bei intensivem Gaming kühl bleibt.

Das Lenovo Legion Tab integriert sich in das Lenovo Legion Ökosystem und ermöglicht eine Verbindung mit anderen Legion-Geräten. Lenovo Freestyle ermöglicht den Austausch von Inhalten zwischen dem Tablet und einem Lenovo Legion Notebook, während das Premium Care Depot Unterstützung und technischen Service bietet.

Das Lenovo Legion Tab wird in Deutschland voraussichtlich ab Ende März 2024 exklusiv im Lenovo-Shop zu einem Preis von 599 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich sein.

-->