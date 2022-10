Kommt das erste ThinkPhone von Lenovo?

Lenovo hat das Interesse an Highend-Smartphones bei Motorola wiederentdeckt und soll auch für 2023 an neuen Modellen arbeiten. Dazu gehören wohl auch zwei neue Edge-Flaggschiffe, das Canyon (Edge 40 Ultra) und Bronco (Edge 40 Pro).

Das Bronco wird Lenovo laut Evan Blass aber nicht nur für ein Motorola-Modell als Basis nutzen, es könnte auch die Grundlage für das erste ThinkPhone sein. Die Think-Reihe kennen wir bisher nur von PCs, Laptops und Monitoren von Lenovo.

Lenovo vermarktet auch eigene Smartphones, allerdings konzentriert man sich hier auf Gaming. Mit einem ThinkPhone könnte man Geschäftskunden ansprechen, die Frage wäre aber: Wie will man sich abheben, was zeichnet ein ThinkPhone aus?

Ein ThinkPad ist dafür bekannt, dass man es lange nutzen kann und in diesem Fall müsste Lenovo also auch eine gute Android-Update-Politik einführen. Mal schauen, die Idee ist nicht schlecht, Think ist als Marke bekannt. So soll es dann aussehen:

