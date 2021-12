LG kündigt hellere OLED-Panels für TVs an

Eine Schwachstelle von OLED TVs ist die Helligkeit, denn da können die Panels noch nicht mit LCD, Mini-LEDs und Co. mithalten. Mit „OLED EX“ (das EX steht für Evolution und Experience) möchte LG Display das nächstes Jahr aber optimieren.

Deutlich hellere OLED TVs kommen

Die neue Displaytechnologie für OLED soll 30 Prozent heller, als herkömmliche OLED-Panels sein. Eine Sache verschweigt LG allerdings: Wir haben mit „OLED Evo“ und dem LG G1 in diesem Jahr schon ein helleres OLED-Panel bekommen.

Wird „OLED EX“ jetzt nochmal 30 Prozent heller, als „OLED Evo“ sein, oder geht man hier von den alten OLED-Panels aus? Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das vergleichen können, denn die neuen OLED-Panels kommen erst Ende 2022.

Die Technologie soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 in alle OLED-Panels von LG Display (man verkauft diese auch an andere Hersteller wie Sony) implementiert werden. Die EX-Technologie für OLED dürfte also eher 2023 ein Thema sein.

Es gibt übrigens noch eine Neuerung bei OLED EX: Mit den neuen Panels kann der Rahmen noch dünner gestaltet werden. Statt 6 mm werden 4 mm möglich sein. Kein gigantischer Schritt, aber wir sind sowieso schon auf einem sehr guten Level.

