LG möchte Vision für die Zukunft der Mobilität zeigen

Die IAA 2023 in München rückt näher und viele Autohersteller haben bereits ihre ersten Ankündigungen und Events für die Messe bestätigt. Heute hat auch LG nachgelegt, man wird ebenfalls eine große Keynote am 4. September abhalten.

Unter dem Motto „Taking Life’s Good on the Road“ möchte LG auf der IAA eine „spannende Vision für die Zukunft der Mobilität“ präsentieren. Es ist übrigens das erste Mal, dass LG einen Pressetag für eine IAA-Ankündigung ausgewählt hat.

LG ist ein Zulieferer in der Automobilbranche, unter anderem für Displays, aber seit einer Weile auch für andere Komponenten. Mit einem eigenen Auto rechne ich eher nicht, aber wer weiß, da haben uns Sony und Xiaomi auch schon überrascht, ich will so einen Schritt also nicht ausschließen. Gerüchte gibt es derzeit aber noch keine.

