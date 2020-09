LG teasert Experiment-Smartphone an

LG präsentierte diese Woche das LG Wing, welches mit einem drehbaren Display daher kommt. Es handelt sich um das erste Smartphone vom „Explorer Projekt“, bei dem LG von Anfang an bestätigt hat, dass weitere Modelle folgen werden.

Und wie es aussieht, hat man das nächste Modell schon angeteasert, denn am Ende der Keynote war eine kurze Animation zu sehen, die auf ein Smartphone mit einem ausfahrbaren Display hindeutet (diese wurde von CNET entdeckt).

-->

Ich habe euch weiter unten mal zwei Screenshots vom Gerät eingebunden und unter diesen findet ihr die Keynote von LG, bei der die Animation ganz am Ende zu sehen ist. Während Samsung, Huawei und Co. also mit faltbaren Smartphones experimentieren, scheint LG ab sofort einen ganz anderen Weg zu gehen.

OnePlus 8T: Neues Spitzenmodell zeigt sich Das OnePlus 8T steht an und wird im Weihnachtsgeschäft wohl auch das einzige neue Smartphone von OnePlus in diesem Jahr sein. Ein OnePlus 8T Pro deutet sich derzeit nicht an, daher wird das OnePlus 8T das neue Spitzenmodell sein. Wir…14. September 2020 JETZT LESEN →

-->