1099 Euro: LG Wing offiziell vorgestellt

LG hat heute das LG Wing offiziell vorgestellt. Wie der Name schon vermuten lässt, verfügt das Smartphone über einen beweglichen Hauptbildschirm, der sich um 90° drehen lässt. Es ist ein Teil des Explorer-Projekts, weitere Modelle sollen folgen.

LG Wing kommt mit Snapdragon 765G

Das Hauptdisplay ist dabei 6,8 Zoll groß und löst mit FHD+ auf, das zweite und kleinere Display kommt auf 3,9 Zoll und löst mit 1280 x 1080 Pixel auf. Das große Display kommt im 20,5:9-Format, das Kleine im 1:1,15-Format (beides OLED).

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 765G, dem 8 GB RAM und 256 GB Speicher zur Seite stehen. Die Hauptkamera löst mit 64 MP auf, dazu gibt es 13 MP (Ultraweitwinkel), 12 MP (Gimbal Motion Kamera) und eine 32 MP Frontkamera.

LG Wing startet im November

Das 169,50 x 74,50 x 10,90 mm große LG Wing bringt 262 g auf die Waage und hat einen Fingerabdrucksensor unter dem Display. Der Akku mit 4000 mAh kann mit bis zu 25 Watt geladen werden und Qi für kabelloses Laden ist auch dabei.

LG wird das Wing in Aurora Grau und Illusion Sky auf den Markt bringen und will es ab November für 1099 Euro in Deutschland verkaufen. Es ist noch unklar, ob man für dieses Smartphone einen deutschen Netzbetreiber gewinnen konnte.

