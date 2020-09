OnePlus 8T: Neues Spitzenmodell zeigt sich

Das OnePlus 8T steht an und wird im Weihnachtsgeschäft wohl auch das einzige neue Smartphone von OnePlus in diesem Jahr sein. Ein OnePlus 8T Pro deutet sich derzeit nicht an, daher wird das OnePlus 8T das neue Spitzenmodell sein.

Wir haben zwar schon die Frontseite vom OnePlus 8T gesehen, die OnePlus rein „zufällig“ selbst veröffentlicht hat, doch es fehlte noch die Rückseite. Diese hat nun OnLeaks nachgereicht und seine Renderbilder an Pricebaba verkauft.

Das OnePlus 8T bekommt also eine neue Kameraanordnung auf der Rückseite, die an die von Samsung erinnert. So sehen aktuell immer mehr Android-Smartphones aus, da hätte mir persönlich die Optik vom OnePlus 8 etwas besser gefallen.

Bei der Ausstattung wird es wohl einige Features vom OnePlus 8 Pro geben, wie zum Beispiel das Display mit 120 Hz. Ich bin daher auf den Preis gespannt. Das OnePlus 8 starte bei 699 Euro und günstiger wird das OnePlus 8T sicher nicht.

