LG V60 ThinQ offiziell vorgestellt

Der Mobile World Congress 2020 wurde abgesagt, aber das hält LG nicht davon ab ein neues Flaggschiff zu zeigen. Das LG V60 ThinQ steht an und ja, man hält auch 2020 an dieser sinnfreien Bezeichnung „ThinQ“ fest. Ich weiß bis heute nicht so wirklich, was das genau bedeutet. Aber ich werde es auch ignorieren.

Das LG V60 bleibt bei 60 Hz

Das LG V60 kommt mit einem 6,8 Zoll großen OLED-Display (FHD+) daher, auf 90 oder 120 Hz hat man aber verzichtet. Unter der Haube gibt es den Snapdragon 865 und dazu 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher (erweiterbar). Der Akku mit 5000 mAh sollte ausreichen, um über den Tag zu kommen.

Die Hauptkamera löst mit 64 Megapixel auf und dazu gibt es noch 13 Megapixel für Ultraweitwinkel-Aufnahmen (und eine ToF-Kamera). Der Kopfhöreranschluss ist vorhanden und es gibt wieder ein Case, welches ein zweites Display mitbringt.

Das V60 besitzt eine IP68-Zertifizierung, Qi für kabelloses Laden, ist 169.3 x 77.6 x 8.79 mm groß, bringt 218 g auf die Waage, ist in Weiß und Blau erhältlich und es soll (inklusive Cover) bei unter 1000 Dollar starten. Preis und Datum wird es aber erst in den kommenden Wochen geben, das wollte LG noch nicht verraten.

Ganz ehrlich: Das LG V60 sieht nicht schlecht aus – für ein Flaggschiff von 2018 oder maximal 2019. Klar, es gibt den Snapdragon 865, aber der Rest? Standard, ohne große Highlights. Das mit dem Display-Cover ist weiterhin ganz nett, aber das hat bisher nicht gereicht, um wieder große Stückzahlen zu verkaufen.

Das LG V60 ThinQ 5G (das 5G gehört eigentlich auch zum offiziellen Namen, was 2020 wirklich nicht mehr notwendig ist) soll kommenden Monat auch nach Europa kommen. Wir haben bisher aber noch keine Details für Deutschland.

LG V60 ThinQ 5G Produktvideo

