LG teasert Wing-Smartphone für den 14. September an

In den letzten Wochen machte ein neues Smartphone namens „LG Wing“ die Runde und auch wir haben darüber berichtet. Nun hat LG zu einem Event am 14. September eingeladen und der Teaser deutet genau dieses Smartphone an.

LG plant mehr Innovationen

LG gibt an, dass es das erste Smartphone vom „Explorer Project“ ist, bei dem man komplett neue Konzepte erforschen und entwickeln möchte. Ziel sei es die Nutzer mal wieder für Smartphones zu begeistern. Der Fokus liegt also nicht unbedingt auf Produkten für den Massenmarkt, sondern laut LG auf neuen Innovationen.

-->

Warten wir mal ab, wie LG das Wing-Smartphone positionieren möchte, aber ich bleibe bei meiner Meinung: Egal wie gut und spannend das Konzept ist, das große Problem von neuen Formfaktoren ist fehlendes Interesse der Entwickler. Die muss LG mit ins Boot holen, denn sonst wird man das LG Wing nicht verkaufen.

Videos: LG Wing Leaks

-->