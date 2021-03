LIDL Connect: Starterpaket wieder mit 50 Prozent Rabatt zu haben

LIDL Connect bietet ab heute und bis zum 11. April 2021 im Rahmen einer Aktion wieder 50 Prozent Rabatt auf das Starterpaket an.

Somit kostet dieses statt knapp 10 Euro nur 4,99 Euro. Das Startguthaben beträgt weiterhin 10 Euro. Mit dem Starter Paket können die LIDL-Connect-Tarifoptionen CLASSIC, SMART XS, SMART S, SMART L, SMART XL sowie die DATA-Tarife gebucht werden.

Eine Übersicht der Tarife und was für Leistungen in diesen enthalten sind, findet ihr hier bei LIDL. Das Angebot ist in Kürze online verfügbar. Natürlich auch versandkostenfrei, sonst würde der Rabatt kaum Sinn ergeben.

Nutzer von LIDL Connect sind im Netz von Vodafone unterwegs und verfügen bereits seit Juli 2019 auch über einen Zugang zum LTE-Netz.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

