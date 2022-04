LOL: Last One Laughing – Das Finale von Staffel 3 ist da

Die dritte Staffel der Amazon-Original-Show LOL: Last One Laughing startet ab sofort in das Finale. Das bedeutet: Die letzten beiden Folgen der Staffel 3 sind nun verfügbar.

Im letzten Jahr hatte die zweite Staffel LOL: Last One Laughing den Rekord der ersten gebrochen und war Ende 2021 der am meisten gestreamte Titel aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Mit dem heutigen Tag und den letzten beiden Folgen endet nun auch die dritte Staffel der Show. Den Ausgang werde ich hier natürlich nicht vorwegnehmen. Nur so viel zur Wertung: in meinen Augen war Staffel drei gut, aber nicht besser als die anderen beiden Staffeln.

-->

Den Trailer zu Staffel 3 sowie die Preview, welche den Einzug der Kandidaten zeigt, können alle interessierten User ansehen. Beides ist nachfolgend eingebunden. Obendrein gibt es noch eine Extended Preview mit kleinem „Nicht-Lachen-Game“. Zur neuen Staffel LOL: Last One Laughing geht es hier entlang. Frische Folgen sollen von jetzt an wöchentlich veröffentlicht werden.

LOL: Last One Laughing – Staffel 3 Trailer

Wer ist dabei? Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert. Anke Engelke stellt sich zum dritten Mal der Herausforderung über sechs Stunden unter keinen Umständen zu lachen, Carolin Kebekus und Mirco Nontschew (†) sind obendrein zum zweiten Mal dabei.

In der Amazon Original Show stehen jeweils zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Diese Filme erwarten euch im Sommer 2022 bei Netflix Netflix wirbt mittlerweile sehr gerne mit Filmen und will so zeigen, dass es nicht nur Serien im Portfolio gibt. Anfang des Jahres gab es eine kleine Preview für das Jahr und heute hat man eine Preview für den Sommer (beginnend…28. April 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->