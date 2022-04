Diese Filme erwarten euch im Sommer 2022 bei Netflix

Netflix wirbt mittlerweile sehr gerne mit Filmen und will so zeigen, dass es nicht nur Serien im Portfolio gibt. Anfang des Jahres gab es eine kleine Preview für das Jahr und heute hat man eine Preview für den Sommer (beginnend ab Mai) veröffentlicht.

Weiter unten könnt ihr euch also anschauen, welche Filme man bei Netflix in den kommenden Monaten streamen kann. Diese Roadmap ist sicher auch kein Zufall und wurde vermutlich in den letzten Tagen schnell von Netflix zusammengestellt.

Der Dienst verliert aktuell viele Nutzer und erhöht gleichzeitig immer weiter die Preise, da muss man irgendwie zeigen, was man zu bieten hat. Netflix rechnet mit einem Einbruch von zwei Millionen Nutzern in diesem Quartal, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass so eine Film-Roadmap besonders viele umstimmen wird.

Netflix Film-Roadmap Sommer 2022

Mai

Along for the Ride

The Takedown (Loin Du Périph)

Thar On Netflix May 6

Operation Mincemeat On Netflix May 11

Senior Year On Netflix May 13

A Perfect Pairing

The Photographer: Murder in Pinamar On Netflix May 19

Juni

Interceptor On Netflix June 3

Hustle On Netflix June 8

Halftime On Netflix June 14

The Wrath of God On Netflix June 15

Spiderhead On Netflix June 17

Civil On Netflix June 19

Love & Gelato On Netflix June 22

Juli

Hello, Goodbye, and Everything in Between On Netflix July 6

The Sea Beast

Dangerous Liaisons On Netflix July 8

Persuasion On Netflix July 15

The Gray Man On Netflix July 22

Purple Hearts On Netflix July 29

August

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie On Netflix August 5

13: The Musical

Day Shift On Netflix August 12

Me Time On Netflix August 26

September

Love in the Villa On Netflix September 1

Sommer

Beauty

Buba: Once Upon A Crime

Carter

Don’t Blame Karma!

Fenced In

For Jojo

I Came By

The Man From Toronto

Pipa

Seoul Vibe

Togo

Wedding Season

