Bis ihr lacht: Amazon zeigt exklusive LOL-Preview

Mit LOL: Last One Laughing hat Amazon eine der erfolgreichsten Comedy-Serien online gestellt und da diese Woche (14. April) die dritte Staffel startet, geht man beim Marketing in die finalen Züge – und dieses Mal hat man richtig viel geplant.

Bis ihr lacht: Exklusive LOL-Preview

Neben Trailern und einer Preview und den bekannten Features bei Alexa (Alexa, bringt mich zum Lachen), hat Amazon jetzt sogar eine eigene Webseite für LOL auf die Beine gestellt. Hier kann man sich Last One Laughing schon vorab anschauen.

Die Sache hat aber einen kleinen Haken: Ihr müsst Amazon den Zugriff auf eure Kamera erlauben, denn man trackt euch beim Schauen. Und sobald ihr zweimal lacht, war es das. Moment, sowas kann man doch aber ganz leicht austricksen?

Richtig, daher ist das eine „Extended Preview“, man kann nicht einfach die dritte Staffel am Stück schauen. Eine lustige Idee, die ich aber mangels Webcam gerade nicht ausprobieren kann. Ich schaue dann lieber am Donnerstag die ganze Folge.

LOL: Last One Laughing – Staffel 3 Trailer

LOL: Last One Laughing – Staffel 3 Preview

