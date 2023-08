„Lubi – Ein Polizist stürzt ab“ ab Oktober in der ARD Mediathek

„Lubi – Ein Polizist stürzt ab“ erzählt die Geschichte des Polizisten Rolf L., von allen ‚Lubi‘ genannt, der Verbrecher bekämpft und selbst zu einem Verbrecher wird.

Die Serie basiert auf dem erfolgreichen gleichnamigen Podcast von Studio Bummens und dem SWR und wurde von Frisbeefilms im Auftrag des SWR produziert. Als Podcast konnte sie mit mehr als zwei Millionen Hörern bereits Erfolge verzeichnen. Jan Peter ist Creator, Drehbuchautor und Regisseur.

Es handelt sich bei der Serie um eine Mischung aus Doku und Show, die dokumentarische Erzählung und szenische Inszenierung kombiniert.

Zum Inhalt heißt es:

Der Berliner Polizist Rolf L., den alle Welt ‚Lubi‘ nennt, arbeitet als erfolgreicher Teamführer der Brennpunkt-Streife im Görlitzer Park. Doch was niemand seiner Kolleg:innen ahnt – der Drogenfahnder ist selbst kokainabhängig. Nach einem Dienstunfall gerät sein sorgsam aufrecht erhaltenes Doppelleben zwischen Polizeidienst, Familie und Sucht aus der Bahn. Er findet sich in einem internationalen Autoschieberring wieder, für die er im Drogenrausch Luxuskarossen durch ganz Europa fährt. Doch dann kommt das LKA ihm auf die Schliche. 250 Beamte sind an den Ermittlungen beteiligt, die auch zur Festnahme von Rolf L. führen. Um 120 Straftaten geht es schließlich vor Gericht. Rolf L. wird im Herbst 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt. Seit April 2023 ist Rolf L. in einer externen Einrichtung untergebracht, wo seine Entlassung auf Bewährung erprobt wird.