Luxusmodemarken online kaufen: Amazon Luxury Stores starten in Deutschland

Die „Luxury Stores at Amazon“ starten ab sofort auch in Europa. Sie bieten eine Auswahl internationaler Modemarken wie Elie Saab, Christopher Kane und Dundas.

Amazon Fashion kündigte heute die Expansion von Luxury Stores in Europa an. Damit können nun auch die Amazon-Kunden in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien das Amazon Fashion Shopping-Angebot nutzen, das im September 2020 zunächst in den USA eingeführt worden war. Kurz: Man kann darüber Luxusmodemarken online kaufen.

-->

Unter Amazon.de/luxurystores wird „Luxury Stores at Amazon“ Ready-to-Wear-Kollektionen von etablierten und laut Amazon „aufstrebenden“ Luxusmodemarken anbieten, darunter Christopher Kane, Dundas, Elie Saab, Mira Mikati, Rianna+Nina, Boglioli, Jonathan Cohen und Altuzarra. Weitere Mode- und Beauty-Marken sollen zukünftig hinzukommen.

Amazon: Blink Video Doorbell startet für 59,99 Euro in den Verkauf Ab heute ist die erste Video Doorbell von Amazon Blink für 59,99 Euro erhältlich. Sie wird laut Amazon ab sofort an Kunden ausgeliefert und kann kabelgebunden oder kabellos installiert werden. Installieren Kunden die Blink Video Doorbell kabellos, erhalten sie App-Benachrichtigungen,…8. Juni 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->