Marvel Phase 4: Disney und Sony nennen neue Termine

Die Marvel Studios haben vor ein paar Tagen eine neue Roadmap für Phase 4 des Marvel Cinematic Universe verkündet. Das Problem: Sony hat nun alle Filme von Spider-Man verschoben. Und das zwingt Disney nun dazu die Roadmap erneut ein bisschen anzupassen und ein paar Änderungen vorzunehmen.

Sony: Neue Termin für Spider-Man-Filme

Doch fangen wir kurz bei Sony an: Der zweite Teil von Spider-Man: Into the Spider-Verse wird nun am 7. Oktober 2022 und nicht im April 2022 in die Kinos kommen und Venom: Let There Be Carnage erscheint nicht mehr im Oktober 2020, sondern kommt nun am 25. Juni 2021 weltweit in die Kinos.

Entscheidend ist aber der dritte Teil von Spider-Man im MCU, der nun bekanntlich doch dabei ist. Der Film kommt jetzt nicht am 16. Juli 2021 in die Kinos, sondern erst am 5. November 2021. Und das bedeutet, dass die Marvel Studios den zweiten Teil von Doctor Strange und vierten Teil von Thor verschieben mussten.

Was daran besonders interessant ist: Doctor Strange kommt nun nach Thor in die Kinos, Disney ändert also die Reihenfolge der Filme. Einer der beiden scheint keine große Bedeutung für die Zukunft des MCU zu haben. Phase 5 des MCU (startet am 6. Mai 2022 mit Black Panther 2) ist weiterhin nicht davon betroffen.

Marvel Phase 4: Die Termine

So sieht also nun der Plan für Phase 4 des Marvel Cinematic Universe aus, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir weitere Änderungen sehen werden.

Black Widow (6. November 2020)

Eternals (12. Februar 2021)

Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings (7. Mai 2021)

Spider-Man 3 (5. November 2021)

Thor Love and Thunder (11. Februar 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25. März 2022)

Diese Filme erwarten euch dann übrigens am Anfang von Phase 5:

Black Panther 2 (6. Mai 2022)

Captain Marvel 2 (8. Juli 2022)

Untitled Marvel (7. Oktober 2022)

Und es gibt schon weitere Termine für die fünfte Phase, hier haben die Marvel Studios bisher allerdings noch keine Filme für 2023 genannt:

17. Februar 2023

5. Mai 2023

28. Juli 2023

3. November 2023

