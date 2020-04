Avengers 5: Marvel hat wohl große Pläne

Wird es nach dem Finale von „Avengers: Endgame“ wieder einen Film mit dem Team geben? Das ist noch unklar, in der alten Konstellation werden wir es aber nicht mehr sehen. Was mittlerweile auch klar ist: In der nächsten Phase (4) des MCU (Marvel Cinematic Universe) wird es keinen Avengers-Film geben.

Diesen könnte es dann aber mit Phase 5 geben, es wird jedoch kein „Young Avengers“-Film sein. Darüber wurde die Tage berichtet und Disney hat auch Pläne für dieses Team, aber wir werden es vermutlich eher bei Disney+ sehen.

Captain Marvel 2: Grundstein für Avengers 5

Die Termine für Phase 5 des MCU stehen bereits fest und es gibt auch schon die ersten bestätigten Filme. Dazu gehört Captain Marvel 2 am 8. Juli 2022 und dieser Film soll eine entscheidende Rolle für die kommenden Ereignisse sein.

Wie MCU Cosmic behauptet, werden die Marvel Studios mit diesem Film wohl den Grundstein für die kommende Avengers-Geschichte legen. Ähnlich wie es „Civil War“ für „Infinity War“ und „Endgame“ getan hat. Der letzte „Captain America“-Film wurde ja gerne als Avengers-Film von den Fans bezeichnet.

Doch Disney will angeblich nicht auf die Bremse drücken und es ruhiger angehen lassen, ganz im Gegenteil. Wir sollen überrascht sein, was man für die nächsten Phasen im MCU mit dem Avengers-Filmen geplant hat. Details gibt es aber keine.

Marvel: Avengers vs. X-Men?

Es gab mal das Gerücht, dass wir in Phase 6 ein „Avengers vs. X-Men“ sehen könnten und das wäre eine mögliche Steigerung für Endgame. Wir wissen, dass Disney einen Film mit den X-Men plant, das hat man nach der Fox-Übernahme bestätigt, aber das Unternehmen wollte damals noch nichts dazu sagen.

Mit dem letzten Avengers-Film hat Disney einen Rekord aufgestellt, es ist der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden. Und da man damit knapp 3 Milliarden Dollar eingenommen hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass man noch größere Pläne für die nächsten Jahre im Marvel Cinematic Universe hat.

Momentan ist noch unklar, ob die Marvel Studios wieder einen Plan für 10 Jahre und drei Phasen haben, das wird sich dann wohl erst in den nächsten Jahren im Kino herausstellen. Nach dem Erfolg der letzten 10 Jahre gehe ich aber davon aus, dass Disney das nötige Kleingeld für eine Steigerung aufbringen wird.

