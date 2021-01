Marvel Studios: Avengers-Film wird irgendwann wieder kommen

Wie geht es mit den Avengers nach dem großen Finale von 2019 weiter? Wie sieht die Zukunft nach Endgame aus? Fragen, die sich viele Marvel-Fans stellen. Und seit ein paar Monaten ist klar: Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) ist zwar prall gefüllt mit Filmen und Serien, aber nicht mit den Avengers.

Marvel Studios: Avengers nicht in Phase 4

Kevin Feige hat aber gegenüber IGN verlauten lassen, dass es irgendwann wieder einen Avengers-Film geben wird. Doch nachdem Phase 3 das Ende von 10 Jahren im Marvel-Universum (für viele Helden) war, so geht es in Phase 4 jetzt um den Aufbau eine neuen Epoche. Es wird viele neue Superhelden bei Marvel geben.

Klingt für mich so, als ob man in Phase 4 zunächst Helden wie die Eternals, Shang-Chi, She-Hulk und Co. aufbauen möchte und dann für Phase 5 größere Pläne und auch einen Avengers-Film geplant hat. Vielleicht verfolgen die Marvel Studios auch wieder einen 10-Jahres-Plan, über den man noch nicht öffentlich spricht.

Die Avengers-Filme gehören jedenfalls zu den lukrativsten Filme der letzten Jahre und Endgame führt die Liste sogar an. Es würde mich also schon wundern, wenn Disney keine großen Pläne für die Reihe hat. Es wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis Phase 5 kommt (hängt auch ein bisschen von der Pandemie ab).

